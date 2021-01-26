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تراند اليوم : بالدرجات.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم اليوم الخميس 31/5/2018 رابط سهل ومباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2018

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ننشر لكم  طلابنا الاعزاء رابط سهل ومباشرلنتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2018 ،واعتمد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي نتيجة امتحانات الترم الثانى  للعام الجراسى 2017/2018 وبلغت نسبة النجاح  80,1 %وذلك بوجود وكيل وزارة التربيه والتعليم.وصرح وكيل وزارة التربيه والتعليم أن إجمالى عدد التلاميذ الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام بلغ 51 الف طالب حضر من بينهم 50476 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 40 الف تلميذ وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 80,1%.

لكل من يرغب بالحصول على نتيجة الاعدادية محافظة الفيوم وهي متوفرة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمديرية الفيوم وكذذلك بوابة محافظة الفيوم والتي يمكنكم البحث عنها بواسطة رقم الجلوس الخاص بكم في خانة البحث المتوفرة في الموقع وإجراء عملية البحث لكي تتمكنوا من عرض نتيجة الاعدادية محافظة الفيوم الخاصة بكم من خلال هذا الرابط

للاطلاع على النتيجة إضغط هنا..

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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