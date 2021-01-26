تراند اليوم : الحلقة 120 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 120 مترجمة.. ارطغرل 120 موقع النور

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وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 120 يعلم ارطغرل بخطة المغول للقضاء على قبيلته وأبناءه ، فيوافق على طلب حاكم المغول بتسليم أحد أبناءه إليهم، شرط أن يقوم هو بإحضاره، ويقوم بتهريب بامسي وتورغت وعبد الرحمن.

تورغت وبامسي يخبرون ارطغرل بأن ألميلا هي أخت نويان فيأمرهم بالانطلاق بسرعة لانقاذ أبناءه منها، كونها تخطط لقتلهم.

هذه الاحداث وغيرها تشاهدونها في الحلقة 120 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ضمن المتابعة الاسبوعية.

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