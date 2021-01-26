تراند اليوم : متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ؟ الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2018 برقم الجلوس

الكثير من الطلاب المصريين يبحثون عبر الانترنت عن متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ، وبدأ محافظو المدن والقرى باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسب نجاح متفاوتة، وظهرت النتائج في عدد من المحافظات موضحة ضمن مقالتنا.

اعرف نتيجتك الان مباشرة عبر موقع اخبار الفيوم، للشهادة الاعدادية اخر العام 2018 والتي أعلنت عنها قبل قليل بوابة الفيوم الرسمية، حيث قامت بنشر كافة نتائج الشهادة الاعدادية للعام 2018 في الفيوم لجميع طلاب الثالث الاعدادي.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

من خلال روابط المحافظات الموضحة بعاليه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية والاعدادية 2018 الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها بواسطة كتابة رقم الجلوس في مكانه المخصص، تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

نتائج الفيوم أون لاين

فقد أكد مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الفيوم على بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط ومن ثم تسجيل رقم الجلوس والضغط على زر إظهار النتيجة.

فقد أنهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، هذا وقد تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم في العديد من المحافظات.

وسيطلات حالة من التوتر على طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم، بعد إعلان نتائج الطلاب في معظم المحافظات المصرية.