تراند اليوم : هل تكون والدة ميغان ماركل وراء مجموعة دي لارينتا؟

خلال حفل زفاف دوقة ساسكس، ميغان ماركل، على الأمير هاري مؤخراً، كانت الأنظار موجهة إلى إطلالة العروس التي حملت توقيع دار Givenchy، ولكن أيضاً إلى إطلالة والدتها دوريا راغلند، التي تألقت بثوب ومعطف صيفي باللون الأخضر الفاتح حمل توقيع دار Oscar de La Renta.

كانت هذه الدار الأميركية الفاخرة تلقت خلال شهر شباط/فبراير الماضي طلب تصميم الثوب الذي سترتديه والدة ميغان ماركل في الزفاف الملكي. وقد أوحى ذلك لمصممي الدار الثنائي فرناندو غارسيا ولورا كيم بتصميم مجموعة رحلات 2019 من وحي مناسبات الزفاف.

تضمنت مجموعة Oscar de La Renta لرحلات 2019 حوالي 37 إطلالة صُممت خصيصاً لأعراس هذا الموسم، حيث طغت عليها التدرجات الباستيلية المنعشة، ولمسات الأصفر المشرقة مع ظهور لافت للأبيض الراقي، والأسود الذي تزيّنه ورود ملونة، والخلطات اللونية الجريئة حيناً والكلاسيكية حيناً آخر.

طبعات الخطوط العامودية، والمربعات الكبيرة، والأزهار الرومانسية زينت العديد من إطلالات هذه المجموعة كما تكرر استعمال الدانتيل في أكثر من تصميم ودخلت الكشاكش المنفذة بأسلوب مبتكر على الأزياء لتضيف عليها لمسات من الحيوية. وبرزت الأثواب الطويلة ذات التنانير المنفوخة التي تليق بالحفلات الكبيرة.

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نسقت دار Oscar de La Renta أزياءها مع حقائب صغيرة مبتكرة وصنادل تزينت بعقد وربطات عند الكاحل لتتناسق مع الطابع الرومانسي العصري للإطلالات.

تعرفوا على بعض تصاميم مجموعة Oscar de La Renta لرحلات 2019 فيما يلي.