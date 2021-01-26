تراند اليوم : ابتلاع الهواء أثناء الطعام السبب الرئيسي لانتفاخ البطن

يعان الكثيرين من انتفاح البطن، أو اطلاق العازات من الجهاز الهضمي من خلال فتحة الشرج، حيث باتت مصدر ازعاج لدى الكثيرين ، محاولين البحث عن الاسباب الكاملة لذلك ومعالجة المشكلة بأقصر وقت ممكن.

انتفاخ البطن هو المصطلح الطبي لإطلاق الغازات من الجهاز الهضمي من خلال فتحة الشرج، وهذا يحدث عندما يجمع الغاز داخل الجهاز الهضمي ، وهي عملية طبيعية، ويمكن علاجها بتناول الماء بالكمون.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكي “HealthLine”، يجمع الغاز بطريقتين رئيسيتين، أولاً: ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب يمكن أن يتسبب في تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي، ثانيًا: عندما يتم هضم الطعام ، تتجمع الغازات الهاضمة مثل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون، ويمكن لأي طريقة أن تسبب انتفاخ البطن.

أسباب انتفاخ البطن معظم الناس يمررون الغازات حوالي 10 مرات في اليوم، فإذا كنت تمرر الرياح بشكل متكرر أكثر من هذا على أساس منتظم ، يمكن أن يكون لديك انتفاخ البطن المفرط ، والذي لديه عدد من الأسباب، وتشمل:

ابتلاع الهواء



من الطبيعي أن تبتلع الهواء طوال اليوم ، عادة أثناء الأكل والشرب، فإذا كنت تبتلع الهواء بشكل متكرر ، فقد تجد أنك تعاني من انتفاخ البطن بشكل مفرط، وقد يسبب أيضا التجشؤ.

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من الأسباب التي تجعلك تبتلع الهواء أكثر من المعتاد ، مضغ العلكة ، والتدخين ، وامتصاص الأشياء مثل قمم القلم ، وشرب المشروبات الغازية ، وتناول الطعام بسرعة كبيرة.

الخيارات الغذائية



قد تؤدي اختياراتك الغذائية إلى انتفاخ البطن بشكل مفرط، وهناك بعض الأطعمة التي تزيد من الغازات فى البطن، وتشمل:

الفاصوليا

الكرنب

البروكلي

الزبيب

العدس

الخوخ

التفاح

الأطعمة عالية في الفركتوز أو السوربيتول ، مثل عصائر الفاكهة يمكن أن تستغرق وقتا طويلا للهضم ، مما يؤدي إلى رائحة كريهة مرتبطة بانتفاخ البطن، وبعض الأطعمة التي لا يستطيع الجسم امتصاصها بالكامل.

وهذا يعني أنها تمر من الأمعاء إلى القولون دون أن يتم هضمها بالكامل أولاً، ويحتوي القولون على كمية كبيرة من البكتيريا التي تحلل الطعام بعد ذلك ، وتطلق الغازات أثناء قيامها بذلك.

أسباب انتفاخ البطن المفرط والمضاعفات



إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات ، وأنت لا تبتلع الهواء الزائد ، قد يكون انتفاخ البطن الزائد بسبب حالة طبية.

تتراوح الظروف الكامنة وراء انتفاخ البطن من الظروف المؤقتة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. بعض هذه الشروط تشمل: