تراند اليوم : داعية كويتي: ما حصل مع محمد صلاح أمر “شرعي” لأنه أفطر

الكويت -

اعتبر مبارك البنالي الداعية الكويتي، ما حصل مع المهاجم المصري محمد صلاح، أمر “شرعي”، وذلك في رده على تغريدة سابقة نشرها وأكد فيها أن صلاح أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنه أفطر يوما في شهر رمضان.

وكتب البذالي في تغريدة نشرها عبر صفحته على تويتر، الأربعاء: “ما حدث مع محمد صلاح أمر شرعي لا يعرفه الجهال”، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي تلقاها في تغريدته السابقة.

ماحصل للاعب محمد صلاح امر شرعي لا يعرفه الجهال الداشرين — مبارك البذالي (@mubaark) May 30, 2018

مبارك البذالي@mubaark

ماحصل للاعب محمد صلاح امر شرعي لا يعرفه الجهال الداشرين

اقرأ أيضاً

ماحصل للاعب محمد صلاح امر شرعي لا يعرفه الجهال الداشرين — مبارك البذالي (@mubaark) May 30, 2018

Twitter Ads info and privacy

وكان الداعية الكويتي قد نشر تغريدة في 27 من الشهر الجاري، قال فيها: “الأخ المحترم اللاعب محمد صلاح صيام رمضان فرض حاله كحال الصلاة ولعب الكرة ليس عذرا شرعيا يوجب الإفطار.. فلا تسمع لمن يهون عليك أمر إفطارك فالشباب المجاهدين يصومون مع انهم في حالة حرب ومواجهة مع العدو.. فلا تحزن فإن باب التوبة مفتوح”، حسب تعبيره.



مبارك البذالي@mubaark

الأخ المحترم اللاعب محمد صلاح صيام رمضان فرض حاله كحال الصلاة ولعب الكرة ليس عذرا شرعيا يوجب الإفطار ..

فلا تسمع لمن يهون عليك امر إفطارك فالشباب المجاهدين يصومون مع انهم في حالة حرب ومواجهة مع العدو ..

فلا تحزن فإن باب التوبة مفتوح ..

الأخ المحترم اللاعب محمد صلاح صيام رمضان فرض حاله كحال الصلاة ولعب الكرة ليس عذرا شرعيا يوجب الإفطار ..

فلا تسمع لمن يهون عليك امر إفطارك فالشباب المجاهدين يصومون مع انهم في حالة حرب ومواجهة مع العدو ..

فلا تحزن فإن باب التوبة مفتوح .. — مبارك البذالي (@mubaark) May 28, 2018

Twitter Ads info and privacy

وأشار البذالي إلى أن صلاح أفطر لأنه كان يريد لعب كرة القدم وليس بسبب سفره، لافتا إلى أن الأمر يرجع إلى نية الإفطار.

مسألة إفطار محمد صلاح انه كان صائما ثم افطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر ..

فالأمر هي نية الإفطار .. — مبارك البذالي (@mubaark) May 28, 2018

مبارك البذالي@mubaark

مسألة إفطار محمد صلاح انه كان صائما ثم افطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر ..

فالأمر هي نية الإفطار ..

مسألة إفطار محمد صلاح انه كان صائما ثم افطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر ..

فالأمر هي نية الإفطار .. — مبارك البذالي (@mubaark) May 28, 2018

Twitter Ads info and privacy

وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التحام، السبت الماضي، مع مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس وخرج على إثرها ولم يكمل المباراة. وستبعده هذه الإصابة لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب ليلعب المباراة الثانية لمصر في كأس العالم.