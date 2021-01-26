تراند اليوم : توقعات بمشاهدات عالية لأرطغرل اليوم

يطرح موقع النور في كل يوم اربعاء حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ، وتحقق الحلقات الأسبوعية نسب مرتفعة من المشاهدات على منصات بحث قوقل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يطرح موقع النور اليوم الاربعاء الحلقة 120 من مسلسل قيامة ارطغرل ، ويتوقع أن تحقق نسبة غير مسبوقة من المشاهدات كون الاعلان التشويقي لها تضمن اعتقال المغول للغازي ارطغرل.

وتعتبر حلقة الأسبوع القادم الأخيرة ضمن سلسلة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع، حيث يجري التجهيز لمسلسل قيامة عثمان مع وفاة ارطغرل في الحلقة القادمة كما أعلن القائمون على المسلسل.