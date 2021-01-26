تراند اليوم : محمد رمضان يكشف الحالة الوحيدة التي قد تمنعه من خلع قميصه

مع حرصه على التفاعل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الممثل المصري محمد رمضان عن الحالة الوحيدة التي قد تمنعه من خلع قميصه واستعراض عضلاته أمام المشاهدين.

وعلى ما يبدو أن أحد متابعي محمد رمضان على موقع Twitter مستاء من استعراض رمضان لعضلاته في أعماله الفنية، فقرر أن يصارح ممثله المفضل بالحقيقة.

وتلقى محمد رمضان سؤاله بصدر رحب حول متى سيتوقف عن خلع قميصه، ليرد كاتبا: "في الشتاء وعليك خير".

يشارك محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" إلى جانب سيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.