تراند اليوم : شاهد| صورة تفضح معرفة شيرين بمقلب «رامز تحت الصفر»

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» انتقادات لاذعة للفنانة شيرين عبدالوهاب ، وذلك بعد ظهورها في حلقة اليوم من برنامج «رامز تحت الصفر».

وأعاد النشطاء عرض صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب من إعلان شركة «فودافون» والذي كان معها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري.

وزعم نشطاء «فيسبوك» أن شيرين عبدالوهاب تعرف أن هناك مقلب مدبر، خصوصًا وأنها لم تعلق على شكل المدرب هيكتور كوبر رغم أنها شاركت معه العام الماضي في إعلان لإحدى شركات المحمول.

ويُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت ضيفة حلقة اليوم من برنامج «رامز تحت الصفر»، حيث انهارت بعد اكتشافها للمقلب.

وفور أن كشف مقدم البرنامج، رامز جلال، عن شخصيته لشيرين عبد الوهاب، حتى انهالت عليه بوابل من الألفاظ الخارجية، التي وصلت إلى 12 لفظ، بالإضافة إلى ضرب مبرح، والذي وصفته قناة «إم بي سي» بأنه «علقة موت».

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وكانت شيرين عبد الوهاب تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.

وفي بداية الحلقة، طلبت شيرين عبد الوهاب فور وصولها للأستوديو، وقبل إجراء مقابلتها مع الكابتن، مجدي عبد الغني، أن تدخل الحمام.