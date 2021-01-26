تراند اليوم : رسميا.. صلة تفوز برعاية النادي الأهلي مقابل نصف مليار جنيه

فازت شركة صلة السعودية رسميا، بحق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة، مقابل 500 مليون جنيه (نصف مليار جنيه)، بعد مزايدة أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في مقر النادي بالجزيرة.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم النادي الاهلي، أن الاهلي نجح في الحصول على نصف مليار جنيه، مقابل حقوق الرعاية فقط لصالح شركة صلة.

وأضاف أن مزايدة البث الفضائي ستقام يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر منها مبلغا ماليا آخر يليق بالنادي الأهلي.

وتنافست 3 مؤسسات على الفوز بحق رعاية الأهلي، وهم شركة صلة الرياضية، ومؤسسة الأهرام، وشركة بريزنتيشن.

وقام ممثلو الشركات الثلاث بالتوقيع في محضر الجلسة، وإثبات الحضور للمزايدة على رعاية النادي لمدة أربع سنوات قادمة.

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وحضر الجلسة ممثلا عن النادي الأهلي كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

وكان الأهلي قد سبق ووقع مع "صلة" في 2015 عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات مقابل 231 مليون جنيه، ونجحت الشركة في الحصول مجددا على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.