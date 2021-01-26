شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. شخص يصدم سيارة امراة ويترك لها رسالة على الزجاج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مواطن ضجة بعدما ترك رسالة اعتذار خطية لصاحب المركبة التي صدمها أثناء توقفها في الشارع، كما طالب إياه باستكمال الإجراءات المرورية. ووفقا للرسالة فإن المواطن طلب من صاحب السيارة إكمال إجراءات الحادث، وتسلم أوراقه من شركة نجم لخدمات التأمين عبر تطبيقها الإلكتروني كتعويض عن صدم سيارته. وعرض صاحب السيارة التي تعرضت للاصطدام صورة لرسالة الاعتذار، كما ثمن موقف المواطن الذي قام بتقديم بلاغ في نفسه للجهات المختصة بالحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. شخص يصدم سيارة امراة ويترك لها رسالة على الزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.