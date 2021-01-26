تراند اليوم : تردد قناه البليلة .. تردد قناه البليلة الجديدة على نايل سات

تردد قناه البليلة و تقدم قناة نادى الزمالك مادة إعلامية رائعة جدًا فاز من خلالها بنسبة مشاهدة قوية جدًا على قمر النايل سات أدت إلى توافد العديد من الشركات الإعلانية التي قامت بالإعلان على شاشة نادى الزمالك ، إليكم تردد قناة الزمالك 2020 و التى يبحث عنها الجميع فى مصر و فى الوطن العربي .

وتضم القناة مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين و مقدمي البرامج المميزين و ايضا تضم القناة مجموعة متميزة من المحللين الرياضيين الكبار في مجال كرة القدم و تقدم قناة الزمالك محتوى هادف و رائع لكل محبي نادي الزمالك و تعبر القناة عن لسان حال الزملكاوية و حال مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك .

الهدف من انطلاق قناة الزمالك

قامت إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع شركة الإعلاميين برئاسة تامر مرسي لعمل قناة قناة للنادي الزمالك لكي تعبر عن الرأي الكروى للشارع الزملكاوي و تقوم بتقديم مادة إعلامية جمهور الكرة المصرى و لنادي الزمالك العريق الذي يمتلك مشجعين بالملايين في مصر و في الوطن العربي حيث يستحوذ والزمالك على نسبة كبيرة من محبي ومشجعي كرة القدم في مصر و في الخليج العربي .

تردد قناة البليلة

القمر : نايل سات

اقرأ أيضاً

التردد : 11449

معدل الترميز : 27500