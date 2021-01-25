تراند اليوم : الفحم الناعم و خليط الكربون مع الاكسجين يساعد في تبييض الأسنان

وكالات / مشرق نيوز

جميعنا يحرص على أن تكون اسنانه صحية و نظيفة و ناصعة البياض و خصوصاً الفتيات، فاصفرار الأسنان - التي يسببها آثار النكوتين و البلاك المترسبة و التي تزداد حدتها بشكل ملحوظ عند المدخنين و مدمنو القهوة - تضع الجميع في مواقف محرجة و لحل هذه المشكلة يلجأ العديد لعيادة طبيب الأسنان لتبيض أسنانهم بطرق من الممكن أن يكون لها آثار جانبية مثل تضعيف الأسنان من خلال إزالة الطبقة الصفراء و التي من الممكن أن تؤدي إلى كسور مستقبلية بالسن الذي تم تنظيفه. فهل هنالك طريقة بديلة و أكثر أمناً؟ دائماً لا بد و أن يكون هنالك حلول اخرى و أكثر فاعلية و هنا سنتحدث عن طريقة تبيض الأسنان بطرق بديلة و منها.

استخدام مسحوق الفحم الناعم الطبي، يمكنكم شراءه من الصيدليات و هو على شكل حبوب تستعمل لمكافحة الامساك و التخلص من الغازات المعوية, حيث تقوم بطحن حبة و تنعيمها و من ثم تقوم بفرك أسنانك بها باستعمال فرشاة الأسنان يوم بعد يوم و الهدف من استخدام الفحم هو لأزالة آثار النكووتينو البلاك المترسبة على الأسنان. قم بخلط بودرة البيكنك باودر أو الكربون مع الاكسجين - يمكنك الحصول عليه من الصيدلية - بنسبة 1 الى 1 و قم بفركها باستخدام فرشاة أسنان رطبة لمدة دقيقتين تقريباً ثم اترك الخليط على اسنانك لمدة 5 دقائق قبل أن تنظفها بالماء.

و بالإشارة بالذكر، للاكسجين استعملات متعددة و منها تخفيف الم اللثة حيث يعمل كقابض للثلة، يستخدم لتغيير لون الشعر في صالونات التجميل و يستخدم أيضا لتبيض الأسنان بالإضافة إلى فاعلية الكربون القلوي الذي يتفاعل مع المواد الحمضية المترسبة على الأسنان و بهذا يساعد على ازالة الطبقة الصفراء. قم بعمل هذه الطريقة مرتين في الاسبوع لا تزيد عن ذلك كي لا تؤدي ميناء الأسنان و التي تسبب بزيادة حساسية الأسنان للمشروبات الساخنة و الباردة.

استخدم عجينة من مسحوق التوست المحروق مخلوطة ببضعة قطرات ليمون مع العسل لتصبح طريقة و افرك اسنانك جيداً باستخدام فرشاة الأسنان أو الإصبع و من ثم قم بغسل أسنانك جيداً داوم على هذه العملية مرة كل يوم قبل النوم. استخدم شريحة رقيقة من الليمون و افرك بها اسنانك قبل استعمال معجون الاسنان.

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ومن الجدير بالذكر أن فيتامين C يعمل على شد اللثة المترهلة و النازفة و يزيل الطبقة المصفرة و الداكنة عن الاسنان. استخدم السطح الداخلي لقشرة الموز و افرك اسنانك بها جيداً تماما كما تستخدم فرشاة الاسنان لمدة دقيقتين مع عدة مرات في اليوم حيث أن معدن البوتاسيوم و المغنيسيوم الموجود في قشر الموز تساعد بتبييض الاسنان.

و أود بالاشارة إلى أن هذه الطريقة واسعة الإنتشار في بلاد الهند حيث يقومون بتجفيف قشر الموز و طحنه و خلطه مع الاكسجين و مسحوق قشر الرمان. و احرص على زيارة طبيب الاسنان بشكل دوري و الاخذ بما ينصحك به الطبيب