تراند اليوم : الجرجير يتحوّل إلى ماسك للشعر

غزة/الخليج 365/وكالات

يعتبر نبات الجرجير مفيد جداً لصحة الإنسان، وهو متوفّر بأسعار عادية ويمكن الحصول عليه من الأسواق كما يمكن زراعته في المنزل حيث أن الجرجير من الأعشاب التي تحتاج إلى الكثير من الماء، كما أن أبوقراط والد الطب كان يفتتح عيادته جانب جداول الماء للإستفادة من الروكا التي تتفتح على الجوانب ليستطيع إضافته إلى الوصفات العلاجيةوالأفضل أن يزرع الجرجير داخل المنزل وفي طينة غنية جداً وليس رملية ويجب ترويته دائماً في الطعام يحمي من السرطانات، مضاد للأكسدة، يحسن الأداء الجنسي، ومهم للمرأة الحامل. بالإضافة إلى أن الجرجير مهم للتخلّص من مشكلة تساقط الشعر ويمكن عصره ووضعه على جذور الشعر ووضعه 3 ساعات على الرأس.ويحمي الجرجير من حروق الشمس بعد طحنه ووضعه مع زيت الزيتون على مكان الحرق.