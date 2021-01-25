تراند اليوم : البرتقال يعالج 12 مرضاً

عصير البرتقال مفيد , وخاصة لمن لديهم ضغط الدم أو ممن يعانون من البدانة

توصلت دراسة إلى ان شرب نصف كوب من البرتقال كل صباح يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية ، فضلاً عن دوره المعروف في المحافظة على صحة وسلامة القلب وتقليل ضغط الدم وكونه مصدراً مثالياً للكالسيوم والفوليت والبوتاسيوم , وقد أشار باحثو معهد بحوث الصحة العامة بفنلندا إلى ان الآثار الوقائية لعصير البرتقال تعود إلى غناه بفيتامين ( سي ) الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا .

وأظهرت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة « ستروك » الاميركية ان عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين ( سي ) من الغذاء يزيد خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وخاصة بين الرجال المصابين بـ ( إرتفاع ضغط الدم أو ممن يعانون من البدانة ) ووجد العلماء في دراستهم التي شملت ألفين و419 رجلاً ان خطر الاصابة بالسكتة الدماغية يزداد إلى اكثر من الضعف عند الاشخاص الذين تنخفض عندهم مستويات فيتامين ( سي ) وكان علماء اميركيون قد اكتشفوا ان شرب كوبين من عصير البرتقال يومياً لمدة ستة أسابيع يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 10 ميلليمترات زئبق .

البرتقال يعالج سوء الهضم المزمن

يعتبر البرتقال من الأغذية المثيرة لشهية الطعام وهو كذلك منشط للدورة الدموية وكذلك يعتبر علاجا فعالا في حالة سوء الهضم المزمن حيث ينشط جهاز الهضم ويثير تنظيم العصارات الهضمية.

يعمل البرتقال على تثبيت الكلس (الكالسيوم) في العظام مما يساعد في الحد من حدوث مرض وهن وهشاشة العظام.

يفيد في الحد من الامساك خاصة إذا تناول برتقالة قبل النوم.

البرتقال فاتح للشهية ومنشط للدورة الدموية

تعتبر فاكهة “البرتقال” من الحمضيات ذات الفوائد الصحية العالية حيث تعمل على زيادة مقاومة الجسم ورفع مستواه الصحي ومقاومة الأمراض حيث تعتبر من الاغذية “القلوية” حيث تخلق بعد عملية تمثيلها “أيضا” مادة قلوية في الانسجة كما ان للبرتقال فوائد منشطة للدورة الدموية وتعمل كذلك على زيادة امتصاص الحديد مما يؤدي إلى رفع معدل مستوى الحديد في الدم مما يساعد في النشاط والحيوية كما ان للبرتقال فوائد جيدة كعلاج فعال في حالة الرشح والانفلونزا.

والبرتقال مفيد للصدر والسعال وهو في نفس الوقت محفز للشهية ومنعش ومشروب لجميع الأوقات، وكذلك لعصير البرتقال فوائد في عملية رفع أداء الجهاز الهضمي حيث يعالج سوء الهضم وينشط الجهاز الهضمي ويساعد في رفع مستوى تدفق وزيادة العصارات الهضمية.

ويفيد ويقوي البرتقال العظام حيث يساهم في عملية بناء العظام لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم ويحتوي البرتقال على الالياف التي لها دور جيد في الحد من الامساك.

كما ان عصير البرتقال يعتبر من افضل العصائر بعد أداء التمارين أو النشاط الحركي لاحتوائه على نسبة جيدة من المعادن والمواد النشوية والفيتامينات.