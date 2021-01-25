تراند اليوم : مغادرة الوفد الطبي التركي السادس لقطاع غزة بعد إجرائه 45 عملية معقدة

مغادرة الوفد الطبي التركي السادس لقطاع غزة بعد إجرائه 45 عملية معقدة

غزة / الخليج 365

غادر صباح الأربعاء الوفد الطبي التركي السادس، قطاع غزة، بعد إجرائه 45 عملية معقدة وزيارة مستشفيات القطاع, كما وغادر الطبيب الأردني د. سامر خرما بعد أن أجرى 13 عملية نوعية وفحص 70 حالة.

وكان قد قضى الوفد أربعة أيام بعد أن وصل يوم السبت الماضي وحاملاً معه شحنة من أدوية لدعم الشعب الفلسطيني بعد حرب الأيام الثمانية .

وضم الوفد التركي 8 أطباء يحملون عدداً من التخصصات منها " انف واذن وحنجرة, واخصائي تجميل".

وأجرى الوفد عمليات معاينة جراحية في كل من مستشفى الشفاء والأوروبي بالقطاع, وتم عرض أكثر من 120 جريحاً ممن يحتاجون إلى تدخل جراحي لحل مشاكلهم الصحية نتيجة اصابتهم فى الحروب الأخيرة علي غزة.

كما تم إجراء أكثر من 20 عملية جراحية للجرحى و 54 عملية للمرضى.

وتشكل هذه الزيارات حالة من الدعم والمساندة المالية والسياسية توثقت بين الفلسطينيين والشعب التركي بعد العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2008-2009.

أما د. سامر الخرما، أجرى منذ اليوم الأول له بغزة، عمليات نوعية وحالات صعبة مثل عمليات كيس الدمع (انسداد متكرر)، وعمليات ارتخاء الجفن، إضافة إلى إجراء عمليات تجميل وترقيع الجفون ومحجر العين.

وكان من المقرر أن يجري الخرما عمليات وفحوصات لحوالي 55 حالة ،كما أن زيارته للقطاع كانت لخمسة أيام فقط، حيث أن هذه الزيارة الرابعة له، وبمعدل كل ستة شهور مرة.