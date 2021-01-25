تراند اليوم : معرض( أطياف الحرمين ) ينتقل إلى دبي

معرض( أطياف الحرمين ) ينتقل إلى دبي

دبي / جمال المجايدة /

افتتح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري ونائب رئيس هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة ، معرض المصورة الفوتوغرافية السعودية سوزان إسكندر " أطياف الحرمين " في المركز التجاري ( دبي مول ) .

تقدم " سوزان إسكندر " في المعرض 60 لوحة مصورة تم إلتقاطها عبر التصوير الجوي وفي فترات مختلفة ومواسم متعددة من داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، سيتم عرض مجموعة أخرى منها صور لمفاتيح الكعبة ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي الصور التي عرضت لأول مرة في معرض الفجيرة يوم الاثنين الماضي والذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي حيث أشاد حين افتتاحه للمعرض بما شاهده من لوحات مصورة أعادت له حنين ذكريات زيارته للمشاعر المقدسة.

ويعرف عن عدسة " سوزان إسكندر " بأنها الأكثر قرباً للمشاعر المقدسة، وهي بذلك تبلور قدرتها الفائقة بين فن الإبداع التصويري وتلك الروحانية التي تتجلى نفاحاتها في المشاعر المقدسة، فقد اعتادت الفنانة " سوزان " على التواجد المستمر بكاميرتها التصويرية ووميض فلاشاتها في المواسم الدينية وتحديداً في الحج ورمضان ، فهي تدور عدستها باحترافية بين الحجاج و المعتمرين، لتحكي صورها عن مفردات جمالية بأبعاد روحانية لا تجدها إلا في ربوع تلك المشاعر، ولتبرز معها سمو قدسية تلك الأماكن .

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يذكر أن معرض " أطياف الحرمين " بدأ تدشين عرض مجموعة صوره في مدينة الفجيرة الرائعة يوم الاثنين الماضي، حيث استمتع الكثير من زوار المعرض في " سيتي سنتر الفجيرة " بالصور المعروضة، حيث تلقت سوزان إسكندر عدد كبير من الرغبات لشراء مجموعة من تلك الصور، لكن " سوزان إسكندر " أن لا تخوض في عملية البيع والشراء إلا بعد معرض دبي مول .