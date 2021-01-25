تراند اليوم : لماذا نتنفس بسرعة عند إستحمامنا بالماء البارد؟

وكالات / مشرق نيوز

هنالك مواقف كثيرة نتنفس فيها بسرعة و بالطبع لا بد و أن مررت بهذه المواقف، مثلاً عند بدل جهد، و السبب في التنفس السريع هو حاجة الجسم لكمية كبيرة من الأكسجين. فماذا يحدث لنا عند استحمامنا بالماء البارد؟ لماذا نتنفس بسرعة و أحياناً نشهق ؟

عند تعرضنا للماء البارد تضيق الأوعية الدموية بسبب عامل البرودة و هذه حالة تقوم فيها الأوعية الدموية بالإنكماش للحفاظ على حرارة الجسم و منع تشتت حرارة الدم. ضِيق هذه الأعية الدموية ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم و يعني هذا بأن الدم المُحمل بالإكسجين لا يصل لخلايا الجسم بالسرعة المطلوبة بسبب ضيق الأوعية الدموية.