تراند اليوم : الدراما التركيه تغزو القنوات الفضائية العربية والجمهور العربي مهووس بها

غزة/الخليج 365/وكالات

منذ أن غزت الدراما التركية القنوات الفضائية العربية، وأصبح الجمهور العربي مهووسا بها إلى حد الجنون، ليس فقط بسبب الحبكات الدرامية والقصص المثيرة التى تتبناها الأعمال التركية، بل لأنها تعكس واقعا حالما يميل إلى الكمال فى كل تفاصيله سواء من حيث المشاهد الرومانسية فى العلاقات الزوجية أو الديكورات المنزلية الجذابة أو العلاقات الاجتماعية الطيبة وغيرها الكثير. بدأ مشوار نجاح المسلسلات التركية في الوطن العربي بمسلسل نور الذي أثار ضجة واسعة بسبب العديد من المعطيات الجديدة التي ادخلها على الدراما العربية. تفاجأ الجمهور العربي بعمل فني متكامل، تحت عناية ميزانية انتاج ضخمة وعدد هائل من الممثلين. ولكن الأهم من ذلك كله هو انبهار الجمهور العربي والسيدات على وجه الخصوص بطريقة معاملة بطل مسلسل نور الوسيم "مهند" لبطلة المسلسل "سنغول أودان".فوسط الواقع الروتيني الذي تعيشه المرأة العربية، وجدت النساء ،اللاتي يعيشن معظمهن علاقة زوجية تتسم بالجفاء، في مسلسل "نور" آلة زمان مثالية تنتقل بهم لمكان وزمان آخر، يجدن فيه كل ما افتقدنه في حياتهن الواقعية من رومانسية واهتمام بتفاصيل دقيقة فى العلاقات الإنسانية.

وكان "نور" الشرارة الأولى لانطلاق المسلسلات التركية وغزوها للعالم العربي، كما أنها كانت التجربة الناجحة الأولى التى دفعت المشاهد العربي لمتابعة الأعمال الدرامية التركية واحدا تلو الآخر دون كلل أو ملل طالما أنها ظلت تحتفظ بالمقومات والعناصر الدرامية الجذابة