تراند اليوم : ثلث السائقين يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء قيادة السيارة

غزة/ الخليج 365/وكالات

أعلنت دراسة حديثة أجرتها مؤخرًا شركة McKinsey & Company، من خلال استطلاع شمل 2000 شخص أن ما نسبته 35% من الأشخاص يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء القيادة.

وأكّدت الدراسة أن 89% من الأشخاص قد استخدموا هواتفهم لإجراء المكالمات، بينما 68% منهم استخدموها في الملاحة، و39% للمراسلة النصية، وأخيرًا 31% للتحقق من البريد الالكتروني والوصول إلى الإنترنت، حيث يميل الشباب لاستخدام هواتفهم والبقاء على اتصال مع من حولهم أثناء قيادة السيارة، وأن 55% من نسبة مستخدمي الهواتف تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 39 عام، بينما هناك 27% فقط من شريحة 40 وحتى 60 عامًا.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة صغار السن لاستخدام هواتفهم الذكية أثناء القيادة خلال العشر سنوات القادمة، وذلك مع زيادة الوقت الذي يقضى أثناء الذهاب للعمل أو المدرسة، أو حتى لقاء الأصدقاء.

والجدير بالذكر، أن الجميع يعلم مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، ويمكن أن تكون لمحة سريعة على المكالمة الواردة أو الرسالة كافية بفقدان السيطرة في وقت غير مناسب، وبالتالي حصول الضرر للسائق ومن حوله.

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