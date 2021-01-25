تراند اليوم : مساج صيني شبيه بالحجامة

غزة / الخليج 365

الطب الصيني لديه الحلّ لأزجاع الظهر والمفاصل، اليوم يقدّم التفاح الأخضر علاج صيني آمن وجديد تتحدّث عنه ماري كريستين هاشم صاحبة Klimantra Spa.

تقول ماري أن العلاج يسمى بالCupping massage وهو علاج صيني قديم كان يتم عبر البامبو قبل أن يدخل إليه الزجاج. وهو يشبه الحجامة الفرق أنهم يستخدمون المكنات سحب الهواء.

العلاج مثالي للأشخاص الذين يعانون من أوجتع المفاصل، مشاكل الدورة الدموية، مشاكل الرقبة، الظهر، والأكتاف. يمكن أن يكون المساج لكلّ الجسم والتركيز يتمّ على القسم العلوي من الجسم.

هو عبارة عن التدليك ويضاف إليه كاسات الهواء التي تشفط. مفعوله مفيد أكثر وأقوى من المساجات الأخرى لأنه يدخل في عمق العضلات.

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ليس له أيّ عوارض سلبية، كلّ الأشخاص يمكنهم الخضوع له إلّا من يخضع لعلاج في سيلان الدم، يمكن الخضوع له مرة أو مرتين في الشهر.