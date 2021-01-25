تراند اليوم : بالفيديو| تابع تفاصيل جديدة عن إسلام الشاب إلياس فؤاد ترزي

غزة- أحمد المشهراوي-الخليج 365:

تضع صحيفة "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن الشاب الذي أعلن إسلامه في غزة، وهو الشاب إلياس فؤاد إلياس ترزي، الذي أعلن إسلامه مع طفل اخر يبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك بعد اقتناعهما بالدين الإسلامي وسماحته، وبمحض إرادتهما، حيث جاء ذلك ونطقا بالشهادتين بعد صلاة الجمعة 25-1 -2013 في مسجد الدكتور عبد الله عزام في مدينة غزة بحي الصبرة. وقد عمل الشاب ترزي جاهداً لكي تلحق به باقي أسرته، ونسأل الله أن يهيديها إلى طريق الخير والرشاد.



والمدهش أن الشاب إلياس وصل إلى درجة كبيرة من الضلال واللهو في هذه الدنيا كالكثير من الشبان، قبل إعلان إسلامه حيث توجه إلى الصحبة البعيدة عن الأخلاق الحميدة والقيم، وكان يلبس السلاسل في رقبته ويديه وقام برسم الوشم على جميع أنحاء جسده والكثير من جوانب الضلال، لكن الله يهدي من يشاء.

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ويعمل والد إلياس موظفاً بوكالة الغوث، وله شقيق واحد هو خضر بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الكرمل الثانوية بغزة، ووالدته من سكان القدس وتقيم في بعض الأحيان في غزة. وللإشارة فإن إلياس وباقي أشقائه ولدوا بمدينة القدس المحتلة.

يقول مدرس اللغة العربية الذي قام بتدريس إلياس خلال السنوات الماضية، إنه حاول كثيراً مع شابين أخرين كانا في نفس عمره أثناء دراسته بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد أمير المنسي، التي كانت تعرف باسم معروف الرصافي الثانوية بغزة، أن يدعوهما للإسلام إلا أنهما كانوا يردون بعدم قبولهم خوفاً من أسرهم، كما أن مدري التربية المسيحية الذي كان يحضر لإلياس للمدرسة كان يحرضهم على عدم دخول الإسلام، ويتشاجر مع المدرس.

ولما شاهده مدرس اللغة العربية بعد تخرجه من المدرسة، كان مشهد إلياس يدعو لليأس بعد ان ارتدى السلاسل ووشم جميع أنحاء جسمه، ولكن الله يهدي من يشاء وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وقد عبر مدرسوه السابقون الذين حاولوا دعوته للدين عن فرحتهم لهذا الخبر السار بدخوله الإسلام.