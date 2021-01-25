تراند اليوم : 7 نصائح لحرق دهون الجسم بشكل سريع

مشرق نيوز /

السمنة وزيادة الوزن من أبرز المشاكل الصحية التى تواجه الإنسان وتعرضه للإصابة بالأمراض المزمنة وترفع فرص إصابته بأمراض القلب وأحياناً بعض أمراض السرطان، ويفوق عدد الأشخاص المصابين بزيادة الوزن المليار فرد، منهم 300 مليون على الأقل مصابين بمرض السمنة، ويعد ارتفاع نسبة الدهون بالدم من أبرز المشاكل المترتبة على ارتفاع الوزن ، ويجب ألا تتعدى هذه النسبة 20% بالنسبة للرجال و30% بالنسبة للنساء بحسب منظمة الصحة العالمية.

وهذه أبرز النصائح لتحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون وتقليل نسبتها في الدم بشكل سريع وذلك حسب أحد التقارير الطبية المنشورة على أحد المواقع الطبية الأمريكية الموثوقة:

1.احرص دائماً على إضافة الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية إلى وجباتك اليومية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء والأسماك واللحوم قليلة الدهن، وابتعد تماماً عن الكيك والآيس كريم والأطعمة المقلية.

2. تناول كوبا ممتلئا من الماء أثناء الوجبات حتى تشعر بالامتلاء والشبع سريعاً، وكما يجب الحرص على تناول المياه خلال اليوم واستبدالها بالمشروبات عالية السعرات الحرارية وقليلة الفائدة من الناحية الغذائية مثل المشروبات الغازية والمشروبات المنبهة المحتوية على كميات سكر كبيرة والكحوليات.

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3.تناول وجبات صغيرة متوازنة من حيث كمية الكربوهيدرات والبروتينات وتكرارها كل 3 ساعات بدلاً من تناول كميات كبيرة من الطعام 3 مرات فقط في اليوم، وكما يحب الحرص على تناول الطعام بمجرد الاستيقاظ مباشرة ؛ لما له من دور رائع في الحد من الشعور بالجوع على مدار اليوم.

4. افحص قائمة الطعام التي تقدم لك في المطاعم جيداً واختار الأطعمة الصحية وغير الدهنية، وكما تفضل الأطعمة المسلوقة والمشوية والتي تم طهيها على البخار، وتجنب إضافة المزيد من الجبن والصلصات والزبدة أو أي إضافات أخرى.

5.لتجنب الإسراف في تناول الطعام: امضغ الطعام جيداً وببطء وضع الملعقة جانباً أثناء المضغ، ولا تحصل مجدداً على ملعقة أو قضمة أخرى من الطعام حتى تبتلع تماماً الطعام بداخل فمك.

6.ممارسة أنشطة الجرى والمشي الطويل ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع الواحد وبشكل منتظم تعد من الأمور الهامة جداً لخفض نسبة الدهون في الدم.

7. الالتحاق بإحدى صالات "الجيم" وتدرب على تمارين تضخيم العضلات تحت إشراف أحد المتخصصين، حيث إن إضافة 3 رطلات من الكتلة العضلية إلى جسمك يزيد من قدرتك على حرق كميات إضافية من السعرات الحرارية قد تصل إلى 1050 كالوري بالأسبوع الواحد