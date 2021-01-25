تراند اليوم : علاج جديد للقضاء على الفيروسات باستخدام أشعة الليزر الضوئية

وكالات / مشرق نيوز

لتفادي العدوي، ربما عليك فعل بعض الأشياء مثل، غسل اليدين، توخي الحذر عند العطس، خذ قسطاً كافي من النوم، لا تفرك عينيك - خصوصاً بعد لمس الأنف - أكل الكثير من الفواكه و الخضروات.

بعد هذا كله، يمكن لفايروس البرد البقاء على قيد الحياة لبضع ساعات أو لعدة أيام على بعض المواد. حتى تلك، منظفات الأيدي التي يستخدمها الناس، لا تقتل كل شئ.

إن الفيروسات من الصعب قتلها. فالمضادات الحيوية تقف أحياناً عاجزة أمام الفيروسات، و لقاحات الإنفلونزا و بعض الفيروسات الأخرى يجب أن تُغير كل عام لتتكيف مع السلالات الجديدة من هذه الفيروسات، التي لها القدرة على التكييف و التطور.

لحسن الحظ، يمكن لنُظم مناعة الجسم محاربة العديد من الفيروسات، لكن بعضها ، مثل الإنفلونزا أو الإيبولا يمكن أن تكون مميتة في بعض الأحيان. و قد يدهشك أن تعلم أن تعرض الفيروسات للضوء المرئي طوال الوقت يمكن أن يقتلها.

في دراسة أجرتها كونج-ثون تسين من جامعة أريزونا بالإشتراك مع باحثين من جامعة جونز هوبكنز أوضحت كم مدى قوة التأثير للضوء المرئي المنبعثة من ليزر منخفض الطاقة على الفيروسات.

اقرأ أيضاً

فتقنية الليزر تبدو أكثر نجاحاً من الأساليب الأخرى لقتل الفيروسات، في حين تشكل أقل ضرراً للأنسجة السليمة. فقد قام الباحثون خلال دراستهم بمهاجمة الفيروس بنضبات سريعة من ضور الليزر الأرجواني.

الليزر - الذي يضيء لمدة 100 فيمتوثانية (1 فيمتوثانية يساوي 1 من مليون من مليار من الثانية)، مسببة بإهتزاز قفيصة الفيروس (القفيصة هي القشرة البروتينية للفيروس، الغلاف الخارجي، تتألف من عدة أوليقوميرات بنيوية وحيدة بروتينية تسمى البروتوميرات. )، مسببة في تلفها و الغاء نشاط و فاعلية الفيروس، دون أن يسبب الليزر أي أذى للمنطقة التي يتواجد بها الفيروس.

و يساعد الضوء الليزري أيضاً بكبح امكانية تكيَّيف الفيروس بالظروف الجديدة كما يحصل مع العلاجات الأخرى حيث يتَكَيف الفيروس مع هذا العلاج مما يؤدي إلى مقاومته له في المرات القادمة. في حين أن هذ العلاج لا زال تحت الإختبار، إلا أنه يقدم مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة، حيث يمكن علاج كثير من الأمراض الخطيرة التي تسببها الفيروسات مثل نقص المناعة -الإيدز - و التهاب الكبد الوبائي بأنواعه. من خلال تطهير عينات الدم من الفيروسات و مسببات الأمراض الأخرى، مما يجعلها أكثر أمناً للتعامل معها.

في هذه الحالة، يتم تدور الدم من جسم المريض، و باستخدام الليزر يتم ازالة أي مسببات للمرض من الدم، و من ثم إعادة تدوير الدم للجسم مرة أخرى. الإختبارات المستقبلية ستركز على الآثار الجانبية المحتملة، على الرغم من عدم اكتشاف أي اعراض جانبية لهذا النوع من العلاج. الأطباء محدودين في طرق محاربة الفيروسات، لذلك تعتبر هذه الطريقة مثيرة جداً.

