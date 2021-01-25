تراند اليوم : عقيلة رئيس وزراء ماليزيا تشارك في حفل لمشروعين صحيين بـ800 ألف$

عقيلة رئيس وزراء ماليزيا تشارك في حفل لمشروعين صحيين بـ800 ألف$

غزة / الخليج 365

شاركت عقيلة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب، رسما منصور، الذي يزور قطاع غزة على رأس وفد حكومي ماليزي كبير، في حفل اقيم لتنفيذ مشاريع صحية ستنفذ في قطاع غزة، بقيمة 800 ألف دولار.

وعبرت منصور عن سعادتها بزيارة قطاع غزة للتضامن مع أهله وإيصال رسالة الشعب الماليزي الذي يحمل كل التضامن والحب وذلك خلال حفل نظم في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي للأطفال في غزة الثلاثاء لتنفيذ مشروعين صحيين بقيمة 800 ألف دولار ضمن المشاريع الصحية الملحة في غزة.

وكان وزير الصحة في غزة مفيد المخللاتي استقبل منصور، وثمن زيارتها التي قال إنها تحمل الكثير من المعاني من التآخي والتلاحم الإسلامي بين مختلف الأقطار، خاصة بما تحمله من رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ، والدور الذي تقدمه ماليزيا حكومة ورئاسة وشعباً في دعم مختلف القطاعات خاصة الصحية التي تضررت بفعل الحصار الظالم.

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