تراند اليوم : أفضل 4 طرق لتنمية الذكاء والقدرة على التفكير

وكالات / مشرق نيوز

ما هو التعريف الحقيقي للذكاء؟ بعض الناس يقيم الذكاء من خلال المعايير القياسية مثل إختبارات الذكاء، و آخرون يعتقدون بأنه القدرة على حل المشكلات.

وقد أثبتت نتائج الإختبارات القياسية فشلها في الإعتماد عليها حيث أنها طرقٌ موجهة لفئات محددة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية يمكنها احراز معدلات تراكمية مرتفعة و لكن المعدل التراكمي ليس مؤشراً صحيحاً للذكاء.

ولا نستطيع أيضاً أن نتفق على معيار لإختبارات الذكاء، لكننا نتفق بأن العقل البشري يمتلك من القدرات ما لا نستطيع تخيله.

فالعقل البشري لديه قدره كبيرة على التكيُّف، و النمو, و التعلم. فالخلايا العصبية تُوسع و تُقوى من خلال التعلم. المحفزات تجعل المخ أكثر حيوية وأقوى.

اقرأ أيضاً

هذا التعزيز لقوة الدماغ تزيد من القدرة على التفكير و التحليل.

استمر بالقراءة لتعرف أفضل أربع طرق لزيادة الذكاء لديك.

1- التأمل لقد عُرِفت فوائد التأمل منذ آلاف السنين، ممارسة التأمل تختلف من شخص لآخر، و لكنها أحد طرق زيادة الذكاء عموماً, تمارين التركيز و التنفس و التي من خلالها يستطيع مُمارس التمرين تحقيق حالة من الهدوء العقلي. بغض النظر إذا كنت تعتقد أن هذا الهدوء العقلي حالة من الوعي المستنير، لا أحد يُنكِر فوائد الإسترخاء و التنفس و التركيز. فقد كشفت عمليات الفحص FMRI أن التأمل المنتظم يؤثر على التركيب الفعلي للدماغ. يعتقد الباحثون أن الذاكرة، التركيز و الإنتباه. جميعها تتطور من خلال التأمل. و قد أظهرت إحدى الدراسات أن التأمل اليومي المنتظم يمكن أن يزيد من حجم أجزاء من قشرة الدماغ. و ليس من المستغرب أن ترى بعض الشركات الرائدة في العالم تُقدم دروس التأمل لموظفيها.

2- تمارين العقل الدماغ، مثل أجزاء عديدة من جسم الإنسان، يحتاج لتمرين بشكل منتظم، من أجل الحفاظ على قوته و حيويته. بعض تمارين تقوية العقل الأكثر شيوعا تشمل الأنشطة الترفيهية، مثل الكلمات المتقاطعة، لعبة سودوكو، و غيرها العديد من ألعاب التفكير. هناك طرق أخرى أكاديمية مثل اكمال متسلسلة رياضية و تمارين تتعلق بالعلاقات الفراغية و الهندسية. حتى مجرد قراءتك لهذا المقال تعطي عقلك فرصة للتفكير و ممارسة النشاط الذهني. اذا كانت هذه التمارين علمية بشكل كبير بالنسبة لك، هنالك طرق اخرى لتحفيز الدماغ، منها محاولتك لتغيير الروتين اليومي الخاص بك،مثلا قم بتفريش أسنانك باستخدام اليد أخرى، أو قم بتغيير طريقة مشيك، أو محاولة الكتابة باستخدام اليد الأخرى. هذه جميعها نشاطات و محفزات للدماغ تزيد لديك نسبة التركيز .

3- خذ قسطاً من الراحة تمارين اليقضة للدماغ رائعة و مهمة لتحسين وظائف العقل، و لكن ماذا عن النوم؟ لم يتم استكشاف النوم بشكل كبير و لكننا عرفنا حديثاً بأن العلماء كانوا مخطئين حينما قالوا بأن الدماغ يقف عن العمل أثناء النوم لإكتساب جزء من الطاقة و الراحة. فقد أثبتت دراسات حديثة بأن المخ يقوم بترتيب الأحداث التي حدثت معنا في أوقات اليقظة و ترتيبها و حفظها في الذاكرة بشكل سليم و مرتب، و راحة الدماغ خلال النوم تساعد في القدرة على التركيز. تختلف مدة النوم من شخص لأخر و عادة ما تكون ما بين ستة و ثماني ساعات للبالغين.

4- اهتم بصحتك صدق من قال: "العقل السليم في الجسم السليم". إن جسم الإنسان مترابط ببعضه البعض. ممارسة الرياضة البدنية أحد أهم النشاطات المهمة لصحة الجسم و التي تنشط الدورة الدموية، الغذاء مهم أيضاً، فهنالك العديد من الأطعمة التي ارتبطت بصحة الدماغ، بما في ذلك زيت السمك، البيض، البروتينات، الخضار، الشاي الأخضر و المكسرات. فالغذاء الجيد و الحصول على قسط كافي من الراحة و النوم و التمارين سواء العقلية أو البدنية، هي مفاتيح لتحسين الذاكرة و وظائف الدماغ.