تراند اليوم : أصوات اباحية تسرق أرصدة هواتف الاماراتيين

دبي / مشرق نيوز /

في عملية نصب غريبة تعرض عدد من الاماراتيين لعملية احتيال تهدف إلى سرقة الرصيد من الهاتف الجوال.

وتبدأ العملية بتلقي اتصال دولي من رقم مجهول سرعان ما يغلق الخط تفاديا للرد، فيعاود المتلقي الاتصال بالرقم ليافجأ بأصواتاً "اباحية" رجالية ونسائية، وبمجرد إغلاق الخط، يكتشف الضحية نفاذ رصيده، حسب تقرير نشرته صحيفة الامارات اليوم.

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، إنها تبحث عن آلية لتحديد مصدر هذه المكالمات، وضبط الجهات التي تقف وراءها بعد تكرار شكاوى المواطنين من المشكلة نفسها.

ونقلت الصحيفة عن حسن سعيد، إنه تلقى اتصالاً من هاتف يبدأ برقم أشبه بأرقام شركتي "اتصالات" و "دو"، العاملتان في الامارات، وقبل أن يجيب انتهى الرنين، فعاود الاتصال بعد وقت قليل بالرقم، ففوجئ بأن الطرف الاخر فتح الخط في ثانية واحدة، وسمع أصواتاً نسائية ورجالية غير مفهومة، اتضح أنها أصوات إباحية.

اقرأ أيضاً

وتابع : بعد أن أغلقت الخط اكتشفت أني فقدت أكثر من 20 درهماً من رصيدي، في أقل من دقيقة.