تراند اليوم : نتائج بكالوريا ٢٠١٨ : نتائج البكالوريا 2018 الشعب العلمية والأدبية .. bac.onec.dz الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات سحب كشف نقاط بكالوريا 2018

شعب بكالوريا 2018

شعبة آداب وفلسفة

شعبة آداب ولغات اجنبية

شعبة اداب و فلسفة

شعبة التسير و الاقتصاد

شعبة الرياضيات

شعبة العلوم تجريبية

شعبة اللغات الاجنبية

شعبة تقني رياضي

متى تتمكن بالضبط من سحب كشف نقاطك ؟الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات وضع في موقعه هذه العبارة :

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد حوالي يوم، وذلك لسحب كشوفهم

وبالتالي سحب كشف النقاط لبكالوريا 2018 سيكون يوم 20 أو 21 جويلية 2018 ان شاء الله

والجدير بالذكر أنه يمكنكم بعد إعلان النتيجة أن تقوم عزيزى الطالب بسحب كشف النتائج خلال ثلاث أيام من ظهور النتيجة ، ويقوم الناجحين بالتسجيلات الجامعية ويبدا التسجيل بدءا من يوم 19 جولية ، وقد أعلنت ظهور نتائج البكالوريا الساعة الثامنة مساءا ، وتكون متوفرة النتائج على موقع نتيجة شهادة البكالوريا 2018 ، ونحن من خلال موقعنا كل حصري نقدم تهنئة لجميع الطلاب الناجحين .

نتائج شهادة البكالوريا 2018 فى الجزائر

اقرأ أيضاً

نتائج بكالوريا الجزائر 2018، تلقى الأساتذة المسئولون عن عملية التصحيح تعليمات تطالبهم بضرورة الإنتهاء من التصحيح وأن يتم ذلك قبل العيد حيث يتم بعد الرجوع من أجازة العيد الى إعتمادها وإعلانها ، حيث كان من المقرر إعلان النتيجة يوم 5 من هذا الشهر ولكنها تأجلت إلى منتصف هذا الشهر بسبب قرار الحكومة يتم تنظيم بكالوريا ، حتى يستفيد منها عدد يقدر بخمسمائة وخمسة وخمسون ألف مترشح ، حيث تكون شعبة العلوم التجريبية مختصة أو مطالبة بإجتياز سبعة مواد ، بينما شعبة التيسير والإقتصاد لابد لها من إجتياز خمسة مواد ، وتقرر أن يتم مقاطعة البكالوريا المكرره من قبل 52 ألف مترشح وغالبية هؤلاء المقاطعين من الأحرار ، بالرغم من التعهدات التى قدمتها الوزارة حيث تكون الأسئلة بمتناول الطالب المتوسط ولن تكون صعبة .

نسبة النجاح فى البكالوريا بالجزائر 2018

صرح مصدر مسئول أن نسبة النجاح فى بكالوريا 2018 ، جاءت أفضل من نتائج العام الماضى ، حيث بلغت نسبة العام الماضى 53.36% ، ولكن إكتفى المصدر بأن نسبة هذا العام أكبر من العام الماضى ولم يتم ذكر النسبة هذا العام ، ولكن أشار المصدر أن نتائج الشعب الأدبية جاءت سيئة للغاية وغير مرضية وقد أكد الاساتذة أن إجابات الشعبة الأدبية كانت دارجة وغير صحيحة ولذلك أكد الأساتذة تدنى وهبوط المستوى الأدبى حيث وصفى بالكارثى، بينما جاءت نتيجة الشعب العلمية مرتفعة فى جميع المواد .