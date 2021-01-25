تراند اليوم : ترامب: هذه الدولة إذا غضبت هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمهورية وشعب الجبل الأسود بالعدوانية وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال ترامب أن هذه الجمهورية المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة.وأضاف أن الجبل الأسود دولة

صغيرة ولكن بها "شعب شديد العدوانية، ويمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة".

وشكك ترامب بذلك في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.ووفقا لترامب، فإنه لا ينبغي امريكا أن، تدافع عن الجبل الاسود،

وفي الوقت نفسه أقر أنه بموجب ميثاق "الناتو"،و سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.يذكر أن الجبل الأسود

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السابقة الانضمام إلى الحلف في احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد.