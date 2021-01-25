تراند اليوم : مصر.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 14%

أكد خبراء الاقتصاد في مصر أن زيادة الصادرات غير البترولية، التي ارتفعت بنسبة 14% خلال النصف الأول، تعكس سلسلة الإصلاحات التي نفذتها مصر لتحسين أداء الاقتصاد وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية.

وزادت الحكومة قيمة الدعم المخصص للصادرت في موازنة العام المالي المقبل ليصل إلى 4 مليارات جنيه، بدلا من 2.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، من أجل صرف جزء من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وقال نصار في البيان، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

كما ارتفعت صادرات مصر إلى الأسواق العربية 5% إلى 4 مليارات و779 مليون دولار، وإلى أمريكا 11% لتصل إلى 705 ملايين دولار، ولأفريقيا بدون الدول العربية 27% لتصل إلى 756 مليون دولار.

وحقق قطاع الصناعات الكيماوية زيادة في صادراته بنسبة 26% في أول ستة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 2 مليار و592 مليون دولار، وحققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية زيادة بنسبة 20% لتصل إلى 6 ملايين دولار.

وقال الوزير إن صادرات قطاع مواد البناء حققت زيادة بنسبة 9% إلى 2 مليار و873 مليون دولار، والملابس الجاهزة 7.7% إلى 750 مليون دولار، والمفروشات 2.4% إلى 256 مليون دولار.

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وحققت صادرات قطاع الصناعات الهندسية زيادة بنسبة 1.8% إلى مليار و174 مليون دولار، والحاصلات الزراعية 0.9% لتصل إلى مليار و424 مليون دولار.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري،

وأضاف أن أسواق الهند ولبنان وهولندا وليبيا والعراق والمغرب والصين ومالطا وتونس وكينيا والسودان وسوريا والكويت تعد أيضًا من أهم الأسواق العالمية التي استقبلت صادرات مصرية غير بترولية خلال النصف الأول من العام الجاري.