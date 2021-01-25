تراند اليوم : تركيا تعارض.. ووفد أميركي لحثها على الالتزام بعقوبات إيران

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية التركية، الخميس، أن وفدا أميركيا يضم مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراك، الجمعة، في أنقرة لبحث العقوبات التي تستهدف إيران.

وقال المسؤول التركي لرويترز "سيقوم وفد أميركي يجري حاليا محادثات في الهند بزيارة لأنقرة، الجمعة، تتعلق بالعقوبات على إيران".

وأضاف "سيلتقي الوفد بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما في ذلك (مسؤولون من) وزارتي الخارجية والمالية".

وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية أن المحادثات ستجرى، االجمعة وستركز على العقوبات على إيران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قبل ثلاثة أسابيع "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية. لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت منا هذا".