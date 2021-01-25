تراند اليوم : انفجار "بخاري" ضخم يثير الرعب في نيويورك

انفجرت خمسة أنابيب بخار على الأقل، في وقت مبكر من الخميس، بمنطقة فلاتيرون بمدينة نيويورك الأميركية، مما دفع السلطات إلى الاستنفار وإخلاء عدة مبان قريبة.

وخلفت الانفجارات، التي حدثت في حدود الساعة 6:40 من صباح الخميس، سحابة هائلة من الدخان، وفق ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع "نيويورك بوست"، مما أثار الرعب في نفوس القاطنين بالمنطقة.

وحضرت على وجه السرعة عناصر الوقاية المدينة لإطفاء الحريق، بالإضافة إلى بعض المسؤولين من مكتب إدارة الطوارئ.

وقال "نيويورك بوست"، نقلا عن تقارير أولية، إنه لم يتم إلى حدود الساعة الإبلاغ عن أي إصابة.

وقامت العناصر الأمنية بإغلاق الشوارع المحيطة بمكان الحادث، كما طلبت من الناس البقاء بعيدا.

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