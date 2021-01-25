الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا تعلن دخولها عالم التمثيل!

تواصلت زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، مع محبيها عبر صفحتها عبر السوشيال ميديا، واجابت عن الأسئلة التي وجهت إليها.

من ضمن الأسئلة التي وجهت لها، كان سؤالاً عن دخولها عالم التمثيل، فقالت زينب، إنها تحر لمفاجأة وستدخل عالم الفن من خلال مسلسل جديد تحضر له.

اقرأ: زينب ابنة هيفا هل طلقت وهل تدخل عالم الأضواء

زينب، ترد على المتابعين باستمرار، وتتلقى رسائل الإعجاب وكأنها فنانة، ويبدو أنها سعيدة بهذه الأجواء، فترد دائماً بشكر متابعيها على تعليقاتهم الإيجابية، وتتجاهل التعليقات السلبية.

ابنة هيفا تشتاق لحياة الشهرة التي حُرمت منها بسبب ابتعادها عن والدتها منذ صغرها، وحالياً تتصرف وكأنها موديل أو فاشنيستا تعرض الأزياء عبر السوشيال ميديا.

اقرأ: توقعات مجد غانم العامة للعام 2021 – فيديو

اقرأ: نضال الأحمدية تكشف أسرارًا عن هيفاء وهبي وابنتها – فيديو

تنشر زينب باستمرار صوراً تظهر فيها ترتدي ملابس أنيقة تعرضها للفتيات، وفي أحيان أخرى تنصحهن باتباع طرق معينة للماكياج، بل وافتتحت متجراً الكترونياً خاصًا بها، تعرض من خلاله أدوات التجميل والعطور والأزياء.

اقرأ: ابنة هيفا وهبي تنتقم منها بعد 25 سنة – بالوثائق خاص