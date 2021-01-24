تراند اليوم : لصحتك .. لا تعيد ترتيب السرير عند الاستيقاظ في الصباح

فلسطين- الخليج 365

قد يتفاجئ الكثيرين عندما يقرئون العنوان، ويتسائلون عن السبب الحقيقي لهذا النهي عن ترتيب السرير صباحا، فقد أظهرت العديد من الدراسات عن وجوب عدم ترتيب السرير للحفاظ على صحتك .

فقد نصح موقع BBC، في نسخته الإنجليزية، بأن تستمر في فوضويتك لأن ترتيب السرير في الصباح وإعادة الأغطية لتدفئ السرير هي بيئة ملائمة لتكاثر البكتيريا والجراثيم بسبب الرطوبة والخلايا الميتة التي تساقطت من جسمك خلال النوم، وهو ما يصيب بالحساسية وأمراض الصدر مثل الربو، لذا يجب أن تترك الأغطية بعيدة عن السرير حتى تجف الرطوبة بفعل الهواء، كما يفضل أن تترك النافذة مفتوحة إن أمكن لتهوية الحجرة، بهذا من شأنه يقتل الجراثيم ويحافظ على صحتك.

كما أكد الموقع وفقاً لباحثين أن ترك الأسرة غير مرتبة حتى تجف يساعد على عدم تكاثر العث المنزلي «العفن» من ثم يحافظ على صحة الأسرة على نحو أفضل.