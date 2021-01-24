تراند اليوم : هل القهوة الخضراء تساعد على حرق الدهون؟

واشنطن/ وكالات / الخليج 365

كشفت دراسة حديثة عن قدرة القهوة الخضراء على المساعدة في حرق الدهون لمن يعانون من زيادة الوزن .

وأجريت دراسة برئاسة، جوني كينسون، في الاجتماع الـ 235 للجمعية الكيميائية الأمريكية، حيث رصد مع زملائه تأثير حبوب القهوة الخضراء في مجموعة تتكون من 200 شخص يعانون من زيادة الوزن والسمنة. كما ورد على موقع"روسيا اليوم".

وكانت نتائج الدراسة مذهلة، حيث فقد 186 شخصا منهم، في الشهر الأول من تناولهم القهوة الخضراء، ما مقداره 11 كلغم، وحينها لم يكن معروفا كيف يجب إعداد القهوة الخضراء، وكانوا يغلونها فقط ويشربونها.

ولقيت القهوة الخضراء استحسانا واسعا في روسيا بين الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث يتناولونها بكثرة دون خوف، لأنها عمليا لا تحتوي على الكافيين. كما يفضل تناول هذه القهوة من دون إضافة السكر، وإذا كان يصعب تناولها مرة يمكن إضافة ملعقة عسل طبيعي.

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وتعتمد فعالية تناول القهوة الخضراء على الفرد وخصوصية جسمه، كما يجب تناولها بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب، وضرورة حفظ حبوب القهوة الخضراء في مكان بارد وجاف. كما يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية بعد تناول القهوة الخضراء.