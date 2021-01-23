تراند اليوم : «أسمن فتاة في العالم» تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي

أبو ظبي- الخليج 365:

بدأت المصرية إيمان عبدالعاطي، المعروفة إعلامياً بـ«أسمن فتاة في العالم»، رحلة علاجها في مستشفى برجيل، عقب وصولها مساء أمس من مدينة مومباي الهندية إلى مطار أبوظبي الدولي، على متن طائرة طبية خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.

وفور وصول سيارة الإسعاف التي تقل إيمان إلى المستشفى تم وضع سلم مقابل بابها الخلفي، وبدأ تحريك المريضة بحرص شديد من خلال فريق مستشفى برجيل، مع تزايد أعداد الجماهير، وصولاً إلى غرفتها لبدء تلقي العلاج.

وسمحت إدارة المستشفى للصحافيين بدخول الغرفة التي ستتلقى فيها إيمان العلاج، وتم تجهيزها بسرير طبي كبير، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى اللازمة.

وطلب المدير الطبي التنفيذي في مستشفى برجيل، الدكتور يسين الشحات، من وسائل الإعلام، تحري الدقة في الحصول على المعلومات، مؤكداً من الهدف من استقبال إيمان وعلاجها، أن تتمكن من العيش حياة طبيعية، والسير على قدميها، وليس الشهرة الإعلامية.

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