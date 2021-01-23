تراند اليوم : شاهد نت باب الحارة 9 ،، معتز أسير للفرنساوي تمهيداً لإعدامه

مع نشر الاعلان الاول لمسلسل باب الحارة 9 تداول ناشطون على المواقع التواصل الاجتماعي ذلك،مبدين تشوقاً لمعرفة كافة التفاصيل التي سيتخللها الجزء التاسع من باب الحارة والذي سيعرض في رمضان المقبل.

وظهر في اعلان مسلسل باب الحارة الفرنساوي وهو يعتقل معتز ووداع زوجته سارة له مع حزين عميق لأم عصام.

وعلى صعيد أبو عصام ظهر الحكيم وهو يلاعب الطفل اللقيط الذي تبناه وبدت عليه ملامح السعادة والفرح.

و"باب الحارة"، مسلسل سوري عبارة عن دراما اجتماعية شامية، تدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي. أنتج الجزء الأول منه عام 2006، من إخراج بسام الملا، كتب أول جزء منه مروان قاووق وكمال مرة، بينما كتب قاووق الجزأين الثاني والثالث منفردا، وعاد كمال مرة للعمل وكتب الجزأين الرابع والخامس مفردا. أما السادس والسابع فكتبهما عثمان جحا وسليمان عبدالعزيز، أما الجزء الثامن فكتبه مروان قاووق.