تراند اليوم : المجاعة تضرب حارة الضبع في باب الحارة 9

يبدو أن باب الحارة 9 سيكون أكثراً تشويقاً من الاجزاء الماضية مع بداية تكشف الاحداث التي سيعيشها أهالي حارة الضبع في باب الحارة على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والمعيشي،حيث سيتطرق الجزء 9 من باب الحارة لمجاعة ستنشر في الحارة جراء تضيق الفرنساوي للخناق عليها يضاف إليها بروز جمعيات خيرية،وطهور جماعات خاصة بتهريب الاثار والمتاجرة غير الشرعية بها.

وسيدخل الحارة كل من الفنانين باسيل حيدر بدور "نيازي" ومعن كوسا بدور "عزمي"، تحت ستار جمعيةٍ خيرية، بينما هدفهما الحقيقي هو البحث عن الآثار وسرقتها.

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كما سيسلط العمل الرمضاني الجديد الضوء على قضية الاطفال اللقطاء او مجهولي النسب ومعاناتهم وسط مجتمع لا يرحم ومتمسك بالعادات والتقاليد.

ويعتمد العمل المقبل على حدث رئيسي يتمثل بطفل يتيم يجده أبوعصام، أمام باب منزله، فيقرر تبنيه وتربيته، الأمر الذي يدفع أهل الحارة للشك فيه، واتهامه بأبوته الحقيقية للطفل.

ويركز باب الحارة في أوجه كثيرة منه على معاناة السكان من مجاعة طارئة تكدر عيشهم وتجعلهم يتحسرون على ايام اليسر والرغد والرفاهة.

واكد الكاتب سليمان عبدالعزيز أن "باب الحارة" عمل شعبي، والأحداث التاريخية التي تمر خلاله ما هي إلا خلفية للحكاية.

وافاد ان الحدث المهم الذي تشهده الحارة في الجزء التاسع، يتمثّل في تعرض السكان للجوع بعدما يضيّق المُحتل الفرنسي الخناق عليهم.

ويلعب الفنان مصطفى الخاني دور رجل طيب وكريم ويمد يد المساعدة للناس بطريقته الخاصة عندما تنتشر المجاعة.

ويسعى العمل الرمضاني الجديد الى مواكبة العصر من خلال تسليطه الضوء على اهمية التكنولوجيا واسرها لقلوب الجيل الجديد واكتساحها لبيوت اهل الحارة.

ومن النقاط الجديدة التي يتعرض لها المسلسل، عالم الاضواء والشهرة وبهرج السينما.

ويتابع الفنان ميلاد يوسف تأدية شخصية عصام، التي قدمها منذ الحلقة الأولى من الجزء الأول لسلسلة "باب الحارة"، ويعمل عصام في السينما، ويدخل الهاتف الى منزله ليصبح وسيلته الرئيسية في التواصل مع المحيطين به.

وسيظهر في المسلسل توأم "فوزية" التي تؤدي دورها الفنانة شكران مرتجى، التي أكدت أنَّه "خلال الجزء التاسع ستظهر أختها التوأم سكرية، وستدخل حياتها بدون أي سابق إنذار".

ومن المقرر أن تعود شخصية "أم حاتم" إلى المسلسل من جديد، مع الفنانة صباح بركات، كما سيشهد المسلسل عودة شخصية الحكيم حمزة، التي سيؤديها الفنان براء الزعيم.

وسينضم إلى المسلسل الممثل طارق الصباغ الذي سيؤدي دور "نزار" الموظف في مديرية الإتصالات، على أن تلعب ابنة المخرج بسام الملا، شمس الملا، دور صفا.

وسيحل الممثل يزن السيد مكان زميله يحي بيازي بدور بشير، كما سينضم الممثل الليث مفتي ليؤدي شخصية ظافر، الذي اعتذر عن تقديمها الممثل معتصم النهار.

أما شخصية "سمعو" التي يؤديها الفنان فادي الشامي، فسيطرأ عليها الكثير من التغيرات، حيث يصاب "سمعو" بالجنون ويتسكع في الشوارع ويلحقه الأطفال ويسخرون منه، بينما يغني "عصفوري يا عصفوري".

وكسابق عهده خاصة في الاجزاء الاخيرة، شهد المسلسل انتقادات من ابطاله على غرار الممثل السوري علي كريّم الذي اعتبر انه مضطر للعمل فيه لكسب رزقه.

وقال علي كريّم، الشهير بشخصية "العقيد أبوالنار"، إن مشاركته في المسلسل تعتبر "خطأً كبيرًا".

وانتقد الصورة التي نقلها المسلسل للعالم عن دمشق.

وكان الجزء الثامن من المسلسل قد أثار ومنذ الحلقة الأولى انتقادات كثيرة وعبر متابعوه عن خيبة أمل بالأحداث الجديدة.

وتعرّض لسلسلة من الاستفهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إصرار المسلسل على تبنّي مفاهيم خاطئة عن عادات وتقاليد أهالي دمشق في العشرينيات من القرن الماضي، إضافة لافتقاده للنص الجيد وكثرة الأخطاء في العمل.

وأطلق سوريون في رمضان الفائت هاشتاغ "‏سكروا هالباب وارحمونا" للمطالبة بإيقاف تصوير أي جزء جديد من باب الحارة، ولتسليط الضوء على الأخطاء التي رافقت المسلسل.

ورغم انتقاده للمسلسل، أكد "العقيد"أنه سيتابع مشاركته في الجزء التاسع، وأضاف "أشارك فيه لأني مضطر على العمل للعيش، لطالما تمنيت ألا أضطر للعمل ولا أرتكب الأخطاء".

وعن تفاصيل دوره في الجزء الجديد قال كريّم "لا تطورات تذكر على الشخصية وجميع مشاهد أبوالنار تتمحور حول معاتبة (النمس) على أفعاله".

وصرح أنه قال لمخرج العمل، بسام الملا، "لو عرفان كل مشاهدي رح تتمحور حول النمس كنت ما اشتغلت".

وأعلنت الممثلة سلاف فواخرجي اعتذارها عن الدور الذي قدمته في الموسم الماضي من المسلسل، وهو شخصية المحامية جولي.

وقالت إن النص الذي قُدم لها قبيل انطلاق التصوير لا يحمل أي تطورات جوهرية على المستوى الدرامي لشخصية جولي، بل يجعلها تدور في الفلك ذاته، كمحامية تواصل المرافعة عن أهالي الحارة.

وذكرت لوسائل إعلام سورية إنها فضلت الاعتذار، كي لا تشعر بأن مشاركتها ستمر مرورًا عابرًا، من دون تحقيق أي إضافة إلى المسلسل أو لرصيدها، متمنيًة التوفيق للجميع.