تراند اليوم : باب الحارة 9 يفتح باب السعد لمعتز بزوجة ثالثة ولعصام بولد ذكر في "باب الحارة"

باب الحارة هو مسلسل درامي إجتماعي سوري يحكي عن بيئة بلاد الشام وما تشهده من متغيرات على فترات متفاوتة بدأت مع وجود الانتداب الفرنسي واحتلاله لسوريا ووقوع بلاد عربية أخرى كفلسطين للاحتلال،ودور أهالي الشام في دعمهم للجهاد وصدهم لمحاولات النيل من العروبة.

نقلت أجزاء باب الحارة منذ بدايتها أساليب الحياة الشامية التي كان يعيشها العرب في بلاد الشام وتعاملات الناس في حياتهم اليومية على صعيد التجارة والعلاقات الاجتماعية كالزواج والطلاق،والقيم والعادات والتقاليد التي ربُي عليها أهالي الشام،وتمسكهم بالوازع الديني وكراهيتهم لموالاة الاعداء.

ومع بداية شهر رمضان في كل عام يطل علينا جزء جديد من باب الحارة حاملاً بطياته فصولاً جديدة من النضال والبطولة والتضحية لأهالي الشام،ففي هذا العام يعرض مخرجو باب الحارة الجزء التاسع من الدراما الشامية التي حصدت المشاهدات الاعلى في الوطن العربي.

ففي باب الحارة 9 تتابع الاحداث ما بين شخصيات باب الحارة فيكون الدور البارز لحكيم الحارة أبو عصام الذي يتبنى طفلاً لقيط مما يثير الشكوك حوله لاسيما بعد قصته من الفرنسية.

ويلعب معتز دوراً بارز على الصعيد العاطفي والاجتماعي في باب الحارة حيث تصر عليه زوجته اليهودية سارة على تزوج إمرأة جديدة لتنجب له أولاد.أما عصام فتنجب إحدى زوجاته في باب الحارة 9 ولداً مما يدخل عليه فرحة عارمة.

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أحداث جديدة أخرى وشيقة ستكشفها الايام في باب الحارة 9 على قناة ام بي سي والتي سينقلها موقع البث المباشر التابع لها على الانترنت شاهد نت.