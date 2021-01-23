تراند اليوم : مدة اجازة عيد الفطر2018 للبنوك المصرية + القطاع الخاص

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، والذي من المقرر له أن يكون يوم الجمعة القادم، حيث نزودكم اليوم بمواعيد ومدة اجازة البنوك المصرية والقطاع الخاص في مصر لعيد الفطر المبارك من العام 2018.

اجازة البنوك في عيد الفطر 2018

كشف البنك المركزي عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك للعام 2018، حيث قرر تعطيل العمل في البنوك يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، (17 و18 يونيو)، بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن تستأنف البنوك عملها اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.

اجازة القطاع الخاص في مصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص؛ إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

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وأوضح، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وهنأ "سعفان" عمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.