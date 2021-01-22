تراند اليوم : ماركا: من يجب أن يحمل رقم 9 في ريال مدريد؟

تساءلت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد عمن يستحق أن ينال الرقم 9 الذي يحمله حاليا النجم الفرنسي كريم بنزيمة، في إشارة إلى اللاعب الذي عليه أن يتحمل مسؤولية تسجيل الأهداف للميرنغي بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

ورأت الصحيفة أن الطاقم الفني للريال قد يركز على رفع أداء بنزيمة والويلزي غاريث بيل، غير أن اللاعبين كانا بعيدين عن مستوى "الدون" والذي سجل في الموسم الماضي 50 هدفا.

ورأت أن النجمين الشابين لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بالإضافة إلى إيسكو غير قادرين على تحمل مسؤولية تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز للنادي الملكي، وهو ما ينطبق على بورخا مايورال أو راؤول دي توماس.

وكان النجم البلجيكي إيدن هازارد أحد الأسماء المرشحة بقوة للعب في صفوف"لوس بلانكوس"، لكن لاعب وسط تشلسي الإنجليزي لا يعد مهاجما صريحا، رغم أنه يملك الكثير من الخصائص الهجومية.

وبحسب ماركا يمكن لماريانو دياز، الذي غادر ريال مدريد إلى عرين ليون الفرنسي منذ نحو عامين، أن يكون خيارا هجوميا ممتازا للفريق الملكي، وخصوصا أن المهاجم الدومينيكاني لم يحصل على فرصة حقيقة لإثبات قدراته عندما تولى زين الدين زيدان دفة التدريب في النادي الملكي.

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ولمحت الصحيفة إلى أن شراء النجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا لحل معضلة التهديف قد يكون أمرا مطروحا على طاولة الريال، بالرغم من كون ذلك أمرا صعبا بعد التجربتين السابقتين للاعب مع الريال.

ويبدو أن قضية تعويض ماكينة رونالدو التهديفية لن تكون بالأمر السهل بالنسبة للريال، وأن ذلك سؤال الصعب سيجد الإجابة في سوق الانتقالات الصيفية.