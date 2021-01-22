تراند اليوم : ارتفاع في أسعار النفط بآسيا

شهدت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس ارتفاعا.

وسجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أغسطس، في وقت مبكر الخميس، ارتفاعا بلغ 6 سنتات، ليصل إلى 69,36 دولارا في المبادلات الإلكترونية بآسيا.

كذلك ارتفع برميل برنت، نفط بحر الشمال المرجعي في السوق العالمية تسليم سبتمبر، 49 سنتا إلى 74,42 دولارا، وفق ما نقلت رويترز.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط بعد ساعات من إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بسبب تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات النفط وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وتأثرت الاسعار أيضا بمعطيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى انخفاض الاحتياطات للولايات المتحدة من الخام بمقدار 6,1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

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