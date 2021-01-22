تراند اليوم : الاعلامية علا الفارس تثير غضب السعوديين من جديد بسبب المنتخب السعودي

غزة / الخليج 365

من جديد، تواجه الاعلامية الاردنية علا الفارس، مشكلة مع السعوديين، بعد كتابتها تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أثارت غضبا للجمهور السعودية بعدما اتهمها بالإساءة للمنتخب السعودي المشارك في مونديال روسيا 2018، قبل أن تؤكد عدم قصدها الإساءة.

وكتبت علا الفارس تدوينة في موقع "تويتر" مساء الأربعاء، تعقب على خسارة المنتخب المغربي بقولها، “كل من شكك واستهان في أداء المغرب البطولي اليوم أتمنى يعتزل متابعة كرة القدم ويتابع عروض الباليه الروسي .. فهي الأنسب له … هاردلك #المغرب”.

ولم تذكر الفارس اسم السعودية في تغريدتها، لكن مغردين سعوديين بينهم أسماء معروفة على نطاق واسع، قالوا إن التغريدة تتضمن “تهكمًا” و”سخرية” من بلادهم على حد وصف البعض، فيما قال عدد آخر من المغردين إن التغريدة تتضمن تلميحًا صريحا للسعودية من خلال إشارتها للباليه الروسي. ودافع عنها كثيرون أيضًا.

يذكر أن منتخبي المغرب والسعودية ودعا بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعد خسارتين متتاليتين لكل منهما.

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يشار الى أن علا الفارس تعرضت لاانتقادات لاذعة العام الماضي بعد تغريدات كتبتها عبر "تويتر"بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية، انتهت بفصلها من عملها في مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية الخاصة.