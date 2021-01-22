تراند اليوم : نتائج الثالث المتوسط 2018 ديالي

الأن كافة نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول محافظة ديالي وأقضيتها في العراق، حيث من المقرر أن يتم الإعلان وبشكل رسمي عن كافة نتائج المحافظات العراقية بما فيها محافظى ديالي خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده غداً، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول، كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، وستكون النتائج موجودة على عدة مواقع وروابط ريمية سنوفرها لكم لتتمكنو من الحصول على نتيجتكم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه إلى أي من المدارس بشكل شخصي للحصول على النتيجة، حيث ستكون نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول محافظة ديالي متوفرة من خلال هذا مجلة.

نتيجة المرحلة المتوسطة محافظة ديالى

كافة نتائج المحافظات العراقية بما فيها نتائج محافظة ديالي ستكون متوفرة من خلال الرابط الرسمي التالي من هنــــــــــــــــا، حيث ستكون كافة أسماء الطلاب والطالبات مدرجة من خلال هذا الرابط والذي يتيح لكم معرفة نتيجتكم النهائية بكل يسر دو أي عناء أو عقبات.

وفي حال عدم مقدرتكم الولوج إلى الرابط السابق بسبب ظغط الزائرين والمستعلمين عن نتائجهم في كافة المحافظات العراقية وأقضيتها يمكنكم الولوج إلى الموقع التالي من هنــــــــــــــــــــا، والذي يوفر خدمة الإستعلام عن نتيجة المرحلة المتوسطة بمحافظة ديالي بشكل مباشر، حيث تظهر النتيجة بشكل مباشر.

نتيجة المرحلة المتوسطة محافظة ديالى برقم التسجيل

إلى كل طلاب وطالبات المحافظات العراقية بإمكانكم الإستعلام عن نتيجة المرحلة المتوسطة بمحافظة ديالي برقم التسجيل مباشة من خلال الرابط الرسمي التالي من هنــــــــــــــــــــا، حيث تتوفر كافة العلامات النهائية بمجرد الإعلان عنها مباشرة دون أي تأخير.

كما بإمكانكم ترك بياناتكم كاملة و إسم المحافظة ورقم التسجيل ليتم إيفائكم بالنتيجة النهائية للمرحلة المتوسطة بمحافظة ديالي مباشرة فور توفرها والإعلان عنها بشكر رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

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فمبارك لكل طلابنا وطالباتنا الذين إجتازو هذه المرحلة بنجاح وتفوق.