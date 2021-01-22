تراند اليوم : احتجاز صهر ملك إسبانيا في “سجن نسائي” والسبب !

في تفاصل مثيرة للجدل تحدث لاول مرة بحق عائلة ملكية، حيث تم سجن صهر ملك اسبانيا في سجن خاص بالنساء .

حيث أكد متحدث باسم نظام المؤسسات الإصلاحية الإسبانية، أن إناكي أوردانغارن، زوج الأميرة كريسيتنا، شقيقة الملك فيليبي السادس، دخل إلى سجن بريفا، في مدينة أفالي صباح الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث، في تصريح صحفي خاص لـCNN، إن “هذا السجن مخصص بشكل أساسي للنساء إلا أن به قسم صغير للرجال”، وأضاف أن أوردانغارن هو “الرجل الوحيد السجين في هذا السجن في الوقت الحالي ولذلك لن يٌسمح له بالمشاركة في الأنشطة والتجمعات”.

يذكر أن المحكمة الاسبانية العليا قد أصدرت حكما نهائيا، الثلاثاء الماضي، على أوردانغارن بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم: الاختلاس، والاحتيال، واستغلال النفوذ، والتهرب الضريبي.

وقضت المحكمة على زوجته الأميرة كريسيتنا، بدفع غرامة قدرها 160 ألف دولار لانتفاعها من أرباح زوجها في شركة يمتلكها الزوجان، وذلك في نهاية للقضية التي بدأت وقائعها عام 2011 وهزت القصر الملكي الإسباني.

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