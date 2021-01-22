تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 المغرب :: نتيجة البكالوريا 2018 نتائج الباك 2018 résultat bac وزارة التربية الوطنية المغربية برقم المسار المتمدرسين والاحرار

نتائج البكالوريا 2018 بالمغرب، تم إعلان نتيجة البكالوريا 2018 ، وذلك بعد حالة من القلق التي عاشها الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، في إنتظار إعلان نتائج الدورة الاستدراكية للعام الدارسي 2018، ومن خلال هذا المقال سنضع لكم روابط نتيجة البكالوريا بالمغرب 2018 بعدما تم اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي خلال ساعات. résultat bac

نتائج البكالوريا 2018 المغرب

اعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب إنها قد انتهت من جميع اعمال التصحيح، ونشرت نتائج البكالوريا 2018، حيث تم رصد وتجميع ومراجعة الدرجات بشكل دقيق منذ يوم 17 يوليو، وذلك من خلال رقم المسار.

رابط موقع التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا 2018 يوليو، يوم الجمعة 21 يوليوز، عبر مسطحة Taalim.ma، للمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحاً،وعبر موقع www.men.gov.ma للمترشحين والمترشحات الأحرار، ومن خلال موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي في الخامسة من مساء نفس اليوم.

رابط نتيجة البكالوريا 2018

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وسنقوم بوضع روابط الحصول على نتيجة البكالوريا بالمغرب فور ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة،ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال رقم المسار بكل سهولة، وفي النهاية نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.