تراند اليوم : حقيقة خبر وفاة ابراهيم تاتلس الكردي اليوم 23-6-2018 عملاق الاغنية التركية

تداول عد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خبر يفيد وفاة عملاق الاغنية التركية المغني الشهير ابراهيم تاتلس ، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئي، الامر الشكل ضجة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، من قبل محبي ومتابعي الفنان .

الامر الذي دفع الكثيرين بالتسائل حول حقيقة خبر الوفاة، فقد أفاد عدد من المصادر القربة من المغني أن خبر الوفاة غير صحيح وانه بصحة جيدة، وما يتم تداوله عبارة عن اشاعات لا اساس لها من الصحة.

من هو المغني إبراهيم تاتليس الكردي

1. ولد عام 1952، من أصول كردية، توفي والده وربته أمه التي يقال انها من اصول عربية

2. بدأ مشواره الفني في الملاهي الليلية والغناء في الاحتفالات والأفراح، والمجموعة الغنائية التي أصدرها عام 1975 لم تلق نجاحا من قبل الجماهير.

3. انتقل إلى أسطنبول بعد ترك الموسيقى موقتا، وعمل في التجارة إلى أن أنتج شريطه الثاني عام 1977، وحقق نجاحا ملموسًا.

4. عام 1998 تعرض لمحاولة اغتيال وأصيب برصاصة على يد مهاجمين مسلحين، بعد ترشحه في انتخابات النائب العام في تركيا، والتي انتهت بخسارته.

5. أُصيب بالشلل نتيجة هجوم مسلح عام 2011.

6. بعد 7 أشهر من محاولة اغتياله، تزوج من حبيبته عائشة جول يلدز، ليتوج قصة حب دامت 12 عامًا، وعقد قرانه في سرية في أحد المستشفيات؛ بسبب ظروفه الصحية في ذلك الوقت.

7. لقب بـ "الإمبراطور" و"بافاروتي تركيا"، بعد شهرته الواسعه بأغانيه الشعبية، مثل "ليلة ليه، أحببت واحدا، الفراق"، إلى جانب الموسيقى الفلكلورية.

8. له أكثر من 20 ألبوما، استخدم فيه آلات محلية للعزف، ولعب أدوار البطولة في عدة أفلام سينمائية.

9. يمتلك تاتلس محطة تليفزيون، يقدم من خلاها برنامج "أي بو شو"، فضلًا عن سلسلة مطاعم شهيرة، وله أعمال ومشروعات تجارية كبرى في شمال العراق.

10. أعلن تاتلس ترشحه على لائحة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا، في الانتخابات التشريعية.

غنى باللغة الكردية عشرات الاغاني والكثير من الحفلات مع الفنانين الكرد امثال الصامد شفان برور وغيره