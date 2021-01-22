تراند اليوم : التعليم ... موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2018 الخرطوم الجزيرة النيل الازرق

تعرف على موعد اصدار جميع نتائج الشهادة السودانية 2018 في السودان لجميع الطلاب الثانوية السودانية، وروابط الفحص المباشرة لنتائج الثانوية السودانية.

حتى اللحظة لم تقم وزارة التربية والتعليم السودانية بنشر موعد محدد للاعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2018 لجميع المحافظات السودانية، فلم تظهر اي تفاصيل خاصة بموعد نشر واعلان نتائج الشهادة السودانية الثانوية للعام 2018 والتي يترقب لها آلاف الطلاب في السودان، وجميع المواقع التي تتحدث عن نشر او موعد نتائج الشهادة الثانوية غير صحيحة.

فقد تمكنت جميع لجان تصحيح أوراق الامتحانات في السودان من الانتهاء فعليا من تصحيح أوراق امتحانات السودانية، يوم 15 مايو 2018، وجاري الان عملية تدقيق النهائية لاوراق الامتحانات قبيل نشرها عبر كنترول الوزارة التربية والتعليم السودانية.

وزارة التربية والتعليم أكدت أنها تسعى لاعلان نتيجة الشهادة السودانية خلال شهر يونيو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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