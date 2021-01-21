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تراند اليوم : مبروكـ.. نسبة النجاح في بكالوريا 2018 حسب الولايات تحميل نتائج البكالوريا 2018 الجزائر bac2018 نتائج الباك مباشرة كشف النقاط عن طريق الرسائل القصيرة SMS

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من المقرر أن تعلن مساء اليوم الخميس نتائج البكالوريا في الجزائر لجميع الطلاب والطالبات في الجزائر مباشرة عبر موقع الديوان الوطني الجزائري لجميع الشعب والولايات.

وذلك بدءا من الساعة 20:00  الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018  على الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات  http://bac.onec.dz

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد كشفت أمس الأربعاء عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لهذه الدورة  قد بلغت 55.88 بالمائة بتصدر شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61٪.
وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 والـ 25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40  بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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