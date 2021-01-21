تراند اليوم : موقع نتائج البكالوريا 2018 ....... موقع شهادة البكالوريا 2018 مع نسبة نجاح نتيجة بكالوريا الجزائر بالاسم : موقع اعلان نتائج البكالوريا 2018

موقع نتائج البكالوريا 2018 نتيجة البكالوريا 2018 بالجزائر، لقد قام السيد وزير التربية الوطنية الجزائرية مساء اليوم اليوم بنشر واعتماد نتيجة البكالوريا 2018 وكذلك تم الإعلان عن كافة التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده كما قام وزير التربية بإعلان أسماء الأوائل للبكالوريا 2018 بالجزائر في جميع الأقسام العلمي والأدبي ، عبر موقع نتائج البكالوريا 2017 في الجزائر بالاسم ورقم المسار.

وبعد الانتهاء من اجراء امتحانات شهادة ابكالوريا دورة جوان 2018 من المقرر أن يتم اعلان النتائج يوم 22 جويلية 2018،عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات BAC.ONEC.DZ، على أن يتم الإعلان الرسمي في المؤسسات بد يوم او يومين من اعلان النتائج.

وقد مرت امتحانات البكالوريا في ظروف عادية وانطلقت الاربعاء 20 جوان وانتهت يوم 25 جوان.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد يوم 19 جويلية كتاريخ لاعلان النتائج ،أنه بإمكان المترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج البكالوريا دورة 2018، على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات ،وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا، لامتحان البكالوريا خلال الدورة الحالية 2018 ،709548 مترشحا على أن تعلن النتائج ابتداء من 22 جويلية المقبل .

قد بلغت وتجدر الإشارة أن نسبة النجاح في بكالوريا 2017 بلغت 56,07 % وكانت شعبة الرياضيات في الصدارة وتطمح وزارة التربية الوطنية لرفع هذه النسبة في بكالوريا.

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موقع اعلان نتائج بكالوريا 2018

bac.onec.dz